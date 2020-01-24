Marmaris Belediyesi Karadinç'i andı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Karadinç'i andı
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki dönem Belediye Başkanlarından merhum İsmet Karadinç için lokma dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:49 Kaynak: İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde önceki dönem Belediye Başkanlarından merhum İsmet Karadinç için lokma dağıtıldı.
Önceki dönem Belediye Başkanlarından Merhum İsmet Karadinç'in sene-i devriyesi nedeniyle Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Eski Cami'de Cuma namazı çıkışı lokma dağıtımı yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da lokma dağıtımına katılarak, Karadinç'i andı. - MUĞLA
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