Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek

03.02.2021 14:13
Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek, System.String[]

Marmaris Belediyesi, kiracısı olan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde destek kararı aldı.

Marmaris Belediyesi, kiracısı olan esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde destek kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesinin kiracısı olan esnafın bazılarından hiç kira alınmayacağı, bazılarına ise kira indirimi yapılacağı ifade edildi.

Görüşlerine yer verilen Oktay, Marmaris Belediyesinin kiracısı olan ve salgın sürecinden etkilenen esnafa kira bedeli konusunda kolaylık sağlanacağını bildirdi.

Turizmin ilçenin tek geçim kaynağı olduğunu belirten Oktay şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'dan turizm bölgelerini aşılamada öncelik sıralamasında değerlendirmeye almasını talep ediyoruz. Çünkü turizm 50 sektörü etkiliyor. Özellikle dış pazar ağırlıklı çalışan yerlerin değerlendirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu önceliğin bölge, sektör ve ilçemiz adına olumlu sonuçları olacaktır."

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi Arkadaşının çalınan Instagram hesabı başını yaktı! 1,5 saatte 82 bin lira dolandırıldı Tek vurgun gıdada yapılmıyor! Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan çok sayıda üründe, kur düşse de fiyatlar sabit kaldı Beline kadar suya girip mahsur kalanları kurtarmaya çalışan komiserin görüntüleri büyük beğeni topladı Eskişehir'de mutasyonlu virüs alarmı! İstanbul bağlantılı 35 yaşındaki bir kadın tedavi altına alındı Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş 3 çocuk annesi kadın, "Sen yapamazsın" diyenlere inat kendi işinin patronu oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Onlar rektörün odasını basmaya çalışan teröristler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Onlar rektörün odasını basmaya çalışan teröristler         
14:12
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Falcao takımla çalıştı         
13:42
İnternet oyunu yüzünden borçlanan şüpheli bankamatik soymaya çalışırken suçüstü yakalandı İnternet oyunu yüzünden borçlanan şüpheli bankamatik soymaya çalışırken suçüstü yakalandı         
13:09
Gümüşhane Belediyesi'nin paylaşımına tepki yağdı! İzmir'deki seli siyasi ranta çevirdiler Gümüşhane Belediyesi'nin paylaşımına tepki yağdı! İzmir'deki seli siyasi ranta çevirdiler         
12:59
Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek         
12:43
Rektör Melih Bulu, öğrencilere müdahaleyi bu sözlerle savundu: Başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiler Rektör Melih Bulu, öğrencilere müdahaleyi bu sözlerle savundu: Başkalarının özgürlüğünü engelleyici tutuma girdiler         
11:40
Atık kağıtlardan padişahların fotoğraflarının işlendiği tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor Atık kağıtlardan padişahların fotoğraflarının işlendiği tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor         
11:14
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum         
10:33
Farkındalık yaratmak için kendisini köpeklere ısırtan eğitmen: Zevkle yapıyorum Farkındalık yaratmak için kendisini köpeklere ısırtan eğitmen: Zevkle yapıyorum         
10:13
Hapis cezasını da içeren hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi 2 hafta içinde TBMM'de olacak Hapis cezasını da içeren hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi 2 hafta içinde TBMM'de olacak         
10:02
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Eksi 50 derece havada bile donmayan Balıklı Göl, görenleri şaşkına çeviriyor Eksi 50 derece havada bile donmayan Balıklı Göl, görenleri şaşkına çeviriyor         
09:47
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Erdoğan siyaseti bırakınca ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Ondan sonra siyaset yapmam         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 14:33:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris Belediyesi Kovid-19 sürecinde kiracılarına destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei