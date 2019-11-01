Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediyesi'nde e-ihale dönemi başlıyor
Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nde e-ihale dönemi başlıyor

Marmaris Belediyesi'nde e-ihale dönemi başlıyor

6 saat önce

Marmaris Belediyesi'nde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Kamu İhale Kurumu'nca başlatılan ve tüm mal, hizmet ve yapım ihaleler bilgisayar ortamında yapılacak.

Marmaris Belediyesi'nde e-ihale dönemi başlıyor, System.String[]

Marmaris Belediyesi'nde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Kamu İhale Kurumu'nca başlatılan ve tüm mal, hizmet ve yapım ihaleler bilgisayar ortamında yapılacak.


Marmaris Belediyesi son 5 yıl içinde ihtiyaçlar doğrultusunda 154 adet ihale yaptı. 2020 yılından itibaren ise ihaleler elektronik ortamda yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ve mal, hizmet ve yapım ihaleleri için öngörülen bilgisayar ortamında elektronik ihale sistemine geçiş süreciyle rekabet arttırılarak kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılacak.


İhaleler önceki dönemlerde daha karmaşık olmakla beraber, elektronik ihale döneminde zaman, para ve firmaların teminat masrafları, personel gibi çeşitli giderlerinde çok önemli tasarruflar sağlanacak ve kamu menfaati gözetilecek.


Dünyada bilişimle ilgili gelişmelerin artık hayatın her alanında kullanıldığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Belediyemizde de bu kolaylıklardan yararlanmak için çalışmalara başladık. 1 Ocaktan itibaren elektronik ortamda ihalelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu hem bizim hem de ihalelere katılacak firmalarımız için büyük kolaylık olacaktır" diye konuştu. - MUĞLA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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