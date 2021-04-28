Marmaris Belediyesi'nden küçük esnafa destek - Son Dakika

Marmaris Belediyesi'nden tam kapanma sürecinde faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak olan küçük esnafa destek geldi. Belediye son genelge ile kapanan esnafa 750 TL maddi destek sunacak.

Marmaris Belediyesi, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kapanacak olan küçük esnafa destek olmak için önemli bir adım attı. Belediye, pandeminin ekonomik ve sosyal yaşama olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çalışmalarına 27 Nisan 2021 tarih ve 7576 sayılı İller İdaresi Genel Müdürlüğü yazısına istinaden ara vermek zorunda kalan küçük esnafa 750 TL maddi destekte bulunma kararı aldı. Berber, kuaför, terzi, nalbur gibi küçük esnafın yararlanabileceği destek için başvurular da başladı.

"Esnafımızın yanındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Vaka sayılarının artması nedeniyle alınan tam kapanma kararı alındı. Bu süreçten sonra vaka sayılarının azalmasını ve hep birlikte sağlıklı günlere kavuşmayı umut ediyoruz" dedi.

Pandemi sürecinin en başından beri küçük esnafın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Oktay, "Ancak pandemi sürecinin ekonomik sıkıntısı bizim gibi turizm kentlerinde daha da büyük oldu. Geçen yaz çok kısa süren sezon, ardından yaşanan kapanmalar ve son olarak da alınan tam kapanma kararının esnafımıza olumsuz yansımasını biliyoruz. Biz belediye olarak bu sürecin başından beri elimizden gelen desteği gösterdik. Bugün de sorunlarının çözümüne küçük de olsa bir katkımız olsun düşüncesiyle böyle bir destek kararı aldık. Çorbada tuzumuz olsun istedik" ifadesini kullandı. Oktay, "Hayatı birlikte paylaşacağız, ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MUĞLA