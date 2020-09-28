Marmaris Belediyesi'nden turizm atağı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi'nden turizm atağı

2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi sebebiyle sezonun yarısını kaybeden Marmaris turizm sektörü için bir süredir yapılan görüşmeler nihayet sonuç verdi.

Marmaris Belediyesi'nden turizm atağı, System.String[]

2020 yılının ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi sebebiyle sezonun yarısını kaybeden Marmaris turizm sektörü için bir süredir yapılan görüşmeler nihayet sonuç verdi. Marmaris Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları ile YDA Dalaman Havalimanı iş birliğinde, İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden Jet2 firması ile yapılan görüşmeler sonucunda, Marmaris'te turizm sezonunu uzatma ve Dalaman'a ek seferler düzenlenmesi için tanıtım ve pazarlama çalışmaları yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

15 Temmuz'da uçuşların başlamasına kadar olan süreçte Marmaris'te yaşanan turizm kaybının işletmelere olan zararını telafi edebilmek ve turizmcilere nefes aldırabilmek adına Belediye ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen görüşmeler sonuçlandı. 1-15 Kasım tarihleri arasında İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın 9 şehrinden 31 uçuş planlandı. Belfast, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Londra, Manchester ve Newcastle şehirlerinden Dalaman'a düzenlenen uçuşların devam edebilmesi ve Marmaris'teki gezi, kültür, gastronomi ve alışveriş aktivitelerinin öne çıkarılması için Jet2 firması iş birliğinde tanıtım çalışmaları yapılmasına karar verildi.

"Umutsuzluğa kapılma şansımız yok"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşanan olumlu gelişmeye ilişkin şunları söyledi; "2020 turizm sezonu öncesinde kimsenin öngöremeyeceği bir gelişme yaşandı. Bu tüm sektör için bir kriz demekti. Korona virüs salgını ülkelerin turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyerek tüm dünyadaki otel doluluk oranlarını ciddi ölçüde aşağı çekti. Ancak bizim yerel yönetim olarak umutsuzluğa kapılma gibi bir şansımız yoktu. Normalleşme süreci ve uçuşların tekrar başlamasıyla özellikle İngiltere pazarında bir hareketlilik yaşandı. Bugün baktığımızda Ekim ayına yaklaştık, ama otel doluluk oranları gayet iyi. Kasım ayını hedef alan bu projeyle de bu doluluğun süreceğini düşünüyoruz" dedi.

Bu iş birliğini çok önemsiyoruz"

Kasım ayında İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın 9 şehrinden gerçekleştirilecek uçuşların sezonun uzaması adına çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü; "Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de tur operatörlerinin temsilcileriyle Dalaman'a düzenlenen charter uçuşlarının artırılması konusunda görüşmeler yapmıştık. Bu görüşmelerin böyle bir dönemde meyve vermesi ve Jet2 Firmasının ek sefer koyma kararı bizler için çok sevindirici bir gelişme. İngiltere'nin en büyük tur operatörlerinden biri olan Jet2 firması bölgemiz için turizmin önemli aktörlerinden biri. Yıllardır Marmaris ve çevresine binlerce turist taşımış tecrübeli bir tur operatörü. Bu yüzden de bu iş birliğini ayrıca çok önemsiyoruz. Sezonun uzaması yıllardır her turizmcinin dile getirdiği bir temennidir. Üstelik bunu da olağanüstü bir dönemde başarmış olmak bizim için ayrıca gurur verici bir gelişme. Bu anlamda turizmcilerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bu girişime katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi'nden turizm atağı

Marmaris Belediyesi, İngiltere, Marmaris, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi'nden turizm atağı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Otoyol kenarında havaya ateş açan magandanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı         
19:20
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi         
15:36
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:39:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris Belediyesi'nden turizm atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei