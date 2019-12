Marmaris Belediyesi'nden Turunç dağıtımı

Akdeniz'in sıcaklığını kabuğunda taşıyarak girdiği her yere turuncu renkli bir esinti taşıyan turunç meyvesi, her yıl kış aylarında Marmaris'in sokaklarını da süsler. Turunç meyveleri bu yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerinden oluşan ekip tarafından toplanarak vatandaşlara dağıtıldı.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla yürütülen çalışmada ilk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki kaldırımlarda dikili olan ağaçlardaki meyveleri tek tek topladı. Yaklaşık 200 kilogram turunç, kapalı pazar yerinde Perşembe günü kurulan semt pazarında da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kabuğundan reçel yapılabilen ve salatalarda da kullanılabilen turunç meyvesine ilgi büyük oldu.



Bir günde toplandı



Marmaris'in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Bir bölgemize adını veren turunç ağaçlarının meyvelerinin de çürümesine gönlümüz el vermedi. Toplayıp halkımıza dağıtalım fikri oluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz yağmura rağmen bir gün içinde toplayarak vatandaşlarımıza ulaştırdı. Herkese afiyet olsun" diye konuştu.



Turunç meyvesinin faydaları nelerdir?



Görünümü ile portakalın tıpatıp aynısı olan turunç, adından da anlaşıldığı gibi turunçgiller familyasına adını veren asıl meyvedir. Halk arasında portakalın aşılanmamış yabani hali olarak tanınan meyve, portakaldan daha acı ve ekşimtırak bir tada sahiptir. Özellikle suyu greyfurt ve portakala göre daha acı olduğu için meyve olarak daha az tercih edilir. Turunç meyvesinin tadı dışında portakaldan asıl farkı ise kalın kabuğudur.



Çiçeği, yaprağı, kabuğu ve meyvesi ile farklı faydaları olan turunç meyvesinin kabuğu, çay yapılarak içilirse iştah açar ve susuzluğu giderir. İştah açarken aynı zamanda vücuda kuvvet ve enerji verir. Meyvesi çay olarak hazırlanıp tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır. Turunç kabuğunun iç kısmı, kanın temizlenmesini sağlar ve kalbi kuvvetlendirir. Özellikle çarpıntı gibi durumlara karşı geleneksel tıpta başvurulan meyve, kalp ritmini düzenlemeye yardımcıdır. Sinirleri azaltıcı etkiye sahip olan turunç, yatıştırıcı etki gösterir ve rahatlama sağlar. - MUĞLA