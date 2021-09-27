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Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak - Son Dakika

Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak

27.09.2021 14:23
Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak, System.String[]

Tarımla ilgili önemli projeler hayata geçiren Marmaris Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak.

Tarımla ilgili önemli projeler hayata geçiren Marmaris Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapılan projeler ve Marmaris'e özgü ürünler tanıtılacak.

Tarımla ilgili son yıllarda önemli girişimlerde bulunan Marmaris Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılacak. 'Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler' başlığıyla 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek zirvede yapılan projeler ve Marmaris'e özgü ürünler tanıtılacak.

Marmaris'in Türkiye'nin en önemli turizm kenti olmasının yanı sıra endemik bitkileri, yer fıstığı sığla ağacı gibi kendine özgü ürünleri, coğrafi işaret alan çam balı ile aslında çok önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Tarım Zirvesi'nin bu noktada çok önemli olduğunu söyledi.

Seçim döneminde Marmaris'i sadece turizmle değil diğer tüm unsurlarıyla bütünleşmiş bir kent haline getirme isteğini sık sık dile getirdiğini ve bunun ilk adımı olarak da unutulan tarımı gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Oktay, "Marmaris Belediyesi olarak son iki senedir ilçemizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak ve köylülerimizi üretime teşvik etmek için girişimlerde bulunuyoruz. Marmaris Tarım Kooperatifi'nin kurulmasına öncülük ettiğimiz süreçte ilk olarak Turgut köyümüze özgü ürünlerden biri olan yer fıstığı üretimini teşvik etmek amacıyla belediyemizin tarlasına yer fıstığı ektik. Elde ettiğimiz ürünleri de tohumluk olarak çiftçilerimize dağıttık. Yine tarlalarımızda patates üreterek ve zeytin hasadıyla köylülerimize örnek olmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Marmaris Belediyesi olarak tarımda bizim birinci önceliğimiz köylülerimizi tarıma teşvik etmek" diyen Oktay, "Onların topraklarını satmasının önüne geçerek tarımı gelecek nesillere de aktarmalarını sağlamak. Böylelikle ata topraklarımız boş kalmasını, değersiz olmasını önlemek. Marmaris'in tarımda dünya markası olması için önemli adımlar attık, devamı için de var gücümüzle çalıyoruz. İstanbul'da düzenlenecek fuarda da Marmaris'in tarımsal özelliklerini tanımak ve yöremize özgü lezzetleri tatmak isteyen herkesi standımıza bekliyoruz" diyerek sözlerini bitirdi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak
Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak
Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak
Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak

Marmaris Belediyesi, Marmaris, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak - Son Dakika
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