Marmaris Belediyesi temizlik işçilerine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli iki işçiye saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 210 temizlik görevlisiyle 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiklerini yaz sezonunda iş yükünün arttığını gece gündüz demeden çalışan temizlik görevlilerine yapılan bıçaklı saldırının esefle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "İş yükü artan işçilerimiz büyük bir gayretle çalışırken 7 Temmuz Çarşamba gecesi maalesef alçakça bir olay yaşanmıştır. Saat 00.30 sularında İçmeler'de sepetlerdeki atıkları alıp çöp aracına boşaltan temizlik personelimiz Murat Demir'e kendini bilmez iki vatandaş saldırıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Gürültü gerekçesiyle yaşanan saldırıda işçi Murat Demir'in bıçakla yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Murat Demir'i korumaya çalışan şoförümüz Ömercan Deveci de fiziki saldırıya uğramış, yüzünde yaralar meydana gelmiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tek gayesi Marmaris'i temiz tutmak olan, bunun için gece gündüz demeden tüm hava şartlarında çalışan işçilerimize, sadece ve sadece işini yaptığı için yapılan bu alçakça saldırıyı esefle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki takibimiz sürecektir."