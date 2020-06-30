Marmaris Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Marmaris Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi

Korona virüs nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalan Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarına hız verdi.

Korona virüs nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalan Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarına hız verdi. Ekipler Armutalan Mahallesi'nde 35 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alanda parke yol çalışması gerçekleştirecek.

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Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde üst yapı bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Ekipler Armutalan Mahallesi'nde Devlet Hastanesi kavşağından başlayarak, Hamdi Yüzak Caddesi, 509, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 526, 527, 532, 535 sokaklarda toplamda 3 bin 420 metre uzunluğunda 35 bin 500 metrekare beton parke yol yapacak. Çalışmalar kapsamında araç cepleri ve yaya güvenliği için kaldırım düzenlemeleri de yapılırken, görme engelli vatandaşlara yönelik hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım çalışmaları da gerçekleştirilecek.


Öte yandan heyelan riski bulunan ana arter kenarında da önleyici çalışma hayata geçirilecek. Yağmur suyu kanallı 2 buçuk metre yüksekliğinde, 750 metre uzunluğunda taş duvar imal edilerek, olası bir heyelan tehlikesinin oluşması engellenecek.


Çalışmaları yerinde denetleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, " Korona virüs salgını öncesinde başlattığımız ama salgınla yarım kalan çalışmalarımızı tekrar hızlandırdık. Programa göre ilçemizin her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:32 Kaynak: İHA

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