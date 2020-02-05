Marmaris Belediyesinden iki tahsis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesinden iki tahsis - Son Dakika

Marmaris Belediyesinden iki tahsis

6 saat önce

Marmaris Belediye Meclisi, Halk Kütüphanesi'ne bir dersliği, Kısa Mola tesisi yapması için de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de engelli kafeyi 10 yıllığına tahsis etti.

Marmaris Belediyesinden iki tahsis, System.String[]

Marmaris Belediye Meclisi, Halk Kütüphanesi'ne bir dersliği, Kısa Mola tesisi yapması için de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne de engelli kafeyi 10 yıllığına tahsis etti.


Marmaris Belediye Meclisi'nin Şubat toplantısında gerçekleştirilen iki tahsis hem öğrencileri hem de engelli bireylerin ailelerini sevindirecek. Oybirliği ile alınan kararlarla Marmaris Kaymakamlığı'na bağlı Halk Kütüphanesi'ne bir derslik daha tahsis edilirken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Marmaris'te açılacak olan 'Kısa Mola' tesisi içinde engelli kafe olarak bilinen taşınmaz 10 yıllığına tahsis edildi.


Kütüphane büyüyecek


Meclisin oturumunun ilk 2 gündem maddesinde Marmaris Kaymakamlığı İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen tahsis talepleri görüşüldü. İlçe Halk Kütüphanesi bir yazı ile Marmaris Belediyesi Pazaryeri üstünde bulunan 9 ve 10 numaralı dersliklere ilave olarak mevcut yerlerin özellikle okulların açık olduğu dönemlerde yetersiz olması nedeniyle 85 metrekare büyüklüğündeki 25 nolu dersliğin de ücretsiz tahsisini istedi. Talep oybirliği ile kabul edildi.


Kısa bir Mola'ya resmi adım


Bir diğer tahsis talebi ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Muğla'da hayata geçirilen Kısa Mola adlı projenin Marmaris'te de başlayabilmesi için yer tahsisi talebinde bulunuldu. Ailelerin engelli çocuklarını kısa süreliğine Kısa Mola evine bırakıp, sosyal hayatlarına zaman ayırabilmesini sağlayan sosyal proje için Armutalan'da yer alan engelli kafe olarak bilinen taşınmaz 10 yıllığına oy birliği ile söz konusu kuruma tahsis edildi.


Marmaris'e değer katacak


Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kabul edilen her iki maddenin de Marmaris'in sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağını belirterek "Belediye olarak tüm imkanlarımızı hem eğitime hem de engelli bireylerimizin ve ailelerin hayatlarını kolaylaştırmak için seferber etmeye her zaman hazırız. Şimdiden hayırlı olsun diyor ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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