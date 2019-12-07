Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var
Son Dakika Güncel Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var - Son Dakika

Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var

6 saat önce

Marmaris Belediyesi, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında stant açtı.

Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var, System.String[]

Marmaris Belediyesi, Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarında stant açtı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum" dedi.


Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, kapılarını 13. kez dünya turizmine açtı. Dünyanın dört bir yanından 43 ülkeden bin 284 firmanın katıldığı fuarda, firmaların yanı sıra belediyelerde yerini aldı. Marmaris Belediyesi de, fuarda stant açarak ilçenin turizmine yönelik tanıtım yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ziyaretçileri stantta karşıladı.


Açılan standa yoğun ilgi var


"Kendi adımıza fuarın çok güzel geçtiğini ifade edebilirim" diyen Başkan Mehmet Oktay, "Bu yıl 13.'sü düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarında biz Marmaris Belediyesi olarak standımızı açtık. Önceki yıllara göre kıyasla hakikaten Marmaris'in çok daha iyi bir noktaya geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Gerek bölgemizde, gerekse diğer ilçelerden olan turizm profesyonelleri de bu sene Marmaris'in çok daha fazla ilgi gördüğünü söylüyorlar" dedi.


"Marmaris, dünya incisi bir kent"


Başkan Oktay, "2020'de Marmaris'te her şey çok daha güzel olacak. Geride bıraktığımız yılda da bir çok şey güzel geçmişti; ama eylül sonu itibariyle dünyanın en büyük tur operatörü olan firmanın iflas etmesiyle bir miktar sıkıntı yaşadık; ancak biz aldığımız hızlı aksiyonla birlikte elimizde olmayan faktörlere rağmen 2020 sezonuna dair hızlıca yaralarımızı sardık. Eğer bir aksilik yaşamazsak ve satışlarda bir miktar daha üzerine koyabilirsek 2019 yılından daha iyi bir sezon geçireceğimizi söyleyebilirim. Marmaris; ormanla denizin, güneşle rüzgarın kucaklaştığı dünyanın incisi bir kent. Yurt içi ve yurt dışından sadece haziran ve eylül ayları arasında değil, yılın tüm aylarında ziyaret edilebilecek çok güzel destinasyondur. Tüm insanları yılın her zamanında Marmaris'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı
Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 07:37:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris Belediyesine turizm fuarında yoğun ilgi var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]