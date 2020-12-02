Marmaris Belediyesinin mesai saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Marmaris Belediyesinin mesai saatleri yeniden düzenlendi
02.12.2020 16:59
Marmaris Beleyesi çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.
Marmaris Beleyesi çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 tedbirleriyle ilgili yayınlanan genel kapsamında mesai saatlerimiz değiştirildi. Marmaris Belediyesi günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 03 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren 10: 00-12: 30 ile 13: 00-16: 00 arası olarak değiştirilmiştir."
Son Dakika Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz? Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada