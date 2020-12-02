Marmaris Belediyesinin mesai saatleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Marmaris Beleyesi çalışanlarının mesai saatleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 tedbirleriyle ilgili yayınlanan genel kapsamında mesai saatlerimiz değiştirildi. Marmaris Belediyesi günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 03 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren 10: 00-12: 30 ile 13: 00-16: 00 arası olarak değiştirilmiştir."