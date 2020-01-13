Marmaris çeşmesine tekrar kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris çeşmesine tekrar kavuşuyor - Son Dakika

Marmaris çeşmesine tekrar kavuşuyor

6 saat önce

Seçim öncesinde vatandaşa 'Marmaris çeşmesine kavuşacak" sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sözünü tuttu.

Marmaris çeşmesine tekrar kavuşuyor, System.String[]

Seçim öncesinde vatandaşa 'Marmaris çeşmesine kavuşacak" sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sözünü tuttu. Marmaris Çeşme Meydanı, adını aldığı çeşmesine kavuşmak için gün sayıyor.


Şehrin tarihi Kale Evleri'ne giriş kapısı niteliğinde olan ve tarihi Eski (İbrahimağa) Cami'nin önünde yer alan çeşme, 2016 yılında bölgede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kaldırılmış; tepkilere rağmen yerine süs havuzu yapılmıştı.


Vatandaşlardan gelen talep üzerine seçim öncesinde "Marmaris çeşmesine kavuşacak" vaadinde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sözünü tuttu. Başkan Oktay'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü'nün bölgedeki çalışmaları başladı ve ilk olarak mevcut havuz kaldırıldı. Fen İşleri Müdür Vekili Yusuf Gök, eski mimarisine uygun çeşmenin önümüzdeki günlerde yerine konulacağını belirtti.


Marmaris'in hafızası


Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çeşme Meydanı ile ilgili seçim öncesinde eskiye döneceğine dair söz verdiğini hatırlatarak, "Burası yüzyıllardır Çeşme Meydanı olarak bilinen ve Marmaris'in hafızası sayılabilecek bir yer. Hatta adres tarif edilirken bile 'Çeşme Meydanı' olarak sıkça kullanılır. Bu nedenle burada havuz olması doğru değildi. İlçemizin en önemli tarihi varlıklarından birisi olan ve 'Eski Cami' adıyla bilinen 'İbrahim Ağa Cami'nin dokusuna uygun olarak yapılacak çeşme çok yakında meydandaki yerini alacak" diye konuştu. - MUĞLA

Mehmet Oktay, Marmaris, Çeşme, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:42 İstanbul'da eğlence mekanındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
19:40 Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi - Son Dakika
19:39 Çavuşoğlu ve lavrov ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
19:36 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
19:35 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris çeşmesine tekrar kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]