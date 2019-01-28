Marmaris CHP'de İstifa Depremi

CHP Marmaris İlçe Yönetimi, belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip Ali Acar'ın aday gösterilmemesini gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP Marmaris İlçe Yönetimi, belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip Ali Acar'ın aday gösterilmemesini gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa ettiklerini açıkladı. İlçe örgütü olarak iradelerinin hiçe sayıldığını belirten CHP İlçe Başkanı Tolga Akbay, "Arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda, oybirliği ile CHP Marmaris Yönetim Kurulu olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.



CHP Marmaris İlçe Yönetimi, belediye başkan adayının belirlenmesinde antidemokratik bir yol izlenip Ali Acar'ın aday gösterilmemesini gerekçe göstererek hem yönetimden hem de partiden istifa ettiklerini açıkladı. Saat 12.00'de ilçe binasında basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Tolga Akbay, "Çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantılarda biz ısrarla aday belirleme yöntemi olarak ön seçim ya da temayül yoklaması yapılması gerektiğini bildirdik. Buna rağmen ilçemizde bu yöntem tercih edilmedi. Dün Genel Merkezimizde MYK toplantısı vardı. MYK'da mevcut başkanımız Ali Acar'ın isminin açıklanmasına rağmen, Parti Meclisi'nde demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, antidemokratik bu isim değiştirilip başka bir isim geldi. Bu yapılan uygulama Marmaris ilçe örgütünün iradesini hiçe saymaktır. Biz bu nedenle yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda, oybirliği ile CHP Marmaris Yönetim Kurulu olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.



Yaşanan istifaların ardından, CHP Marmaris İlçe Yönetiminin düştüğü öğrenildi. - MUĞLA

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CHP'de İstifa Depremi

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