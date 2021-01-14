Marmaris'de prefabrik ev tamamen yandı - Son Dakika

Marmaris'de prefabrik ev tamamen yandı
14.01.2021 03:29
Marmaris'de prefabrik ev tamamen yandı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.
Marmaris'de prefabrik ev tamamen yandı
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde tek katlı bir ev alevlere teslim olurken, evde yaşayan aile zarar görmedi.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin evi elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu. Olay yerine gelen İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangına zamanında müdahale etmesine rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evdeki alevlerden sıçrayan kıvılcımlar elektrik direğine sıçradı.
Olay ile ilgili itfaiye ve jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Son Dakika Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi EDHO fenomenlerine sürpriz! Kadroya yeni isim dahil oldu Eşinin darbedildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek İstifa eden Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı ve yönetim kurulu, Mustafa Sarıgül'ün partisine geçti Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir