Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı - Son Dakika
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Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Deniz Gümrük Kapısı'nın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı.

Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Deniz Gümrük Kapısı'nın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı.

Marmaris ilçesinin Adaağzı Mahallesi'nde bulunan, geçen yıl Yunanistan'dan günübirlik gelen turistler ve uluslararası lüks yatlar ile 42 kruvaziyer gemisiyle gelen 35 bin 887 yabancı turistle birlikte yaklaşık 500 bin kişinin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep üzerine getirilen termal kamera takıldı. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek, termal kamera çalıştırıldı. Ayrıca, sağlık odası (karantina odası) kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asılarak bilgilendirme yapıldı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotla gelen, aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunan toplam 96 yolcunun, sağlık görevlileri tarafından termal kamera önünden geçerek kontrolleri yapıldı. Nisan ayından itibaren kruvaziyer gemilerin limana geleceği öğrenilirken, alanında uzman sağlık ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde gümrükte çalışan personele bir dizi eğitim semineri verileceği kaydedildi.

Yolculardan Hasan Bulut, Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda termal kamera ile önlem amacıyla yapılan kontrolden memnun olduğunu belirtip, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için gerekli" dedi.


Yunanistan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:46 Kaynak: DHA
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