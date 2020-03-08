Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi - Son Dakika

Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limanda bulunan deniz hudut kapısına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera konuldu.

Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limanda bulunan deniz hudut kapısına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera konuldu.

Yoğunlukla Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelenlerin kullandığı Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na, turistlerin vücut ısısının kontrolünün sağlanması amacıyla termal kamera yerleştirildi.

Hudut kapısında, ilçeye deniz yoluyla gelenlerin gerekli kontrolleri ve vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra girişlerine izin veriliyor.

Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Rodos Adası, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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