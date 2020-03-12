Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı - Son Dakika

Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı

7 saat önce

Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı Korona virüsün (Covid-19) ülkemizde bir kişide tespit edildiğine yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Marmaris Deniz Sınır Kapısında alınan önlemler artırıldı.

Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı

MUĞLA - Korona virüsün (Covid-19) ülkemizde bir kişide tespit edildiğine yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Marmaris Deniz Sınır Kapısında alınan önlemler artırıldı.

Marmaris'in Adaağzı Mahallesi'nden bulunan deniz sınır kapısındaki 37,2 derece vücut ısısına duyarlı termal kamera geçtiğimiz hafta cumartesi günü takılmıştı. Ayrıca sağlık odası (karantina odası) kuruldu. Yabancılarla irtibat halinde olan personel koruyucu maske ile ekipmanlar kullandı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne "Yeni korona virüsten nasıl korunabiliriz" başlıklı pankartlar asıldı.

11 Mart 2020 tarihi (Çarşamba), saat 17.00 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adasından gelen kargo ve yolcu taşıyan bir gemi limana demir attı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, geminin demir attığı tarafa giderek yolcuların doldurduğu kimlik ve sağlık bilgileri içeren formları incelediler. Sağlık personelinin onayı ardında aralarında Türk, Yunan, Gürcü, Fransız, Alman ve İngilizlerden oluşan 19 kişi, gelen yolcu bölümüne geldi. Yanlarında köpek ve evcil hayvan bulunan yolcular termal kameralardan sırayla geçirilerek maskeli ve eldivenli kişilerce pasaport noktasında işlemlerini yaptırdı.

Kış sezonunda haftanın iki günü Marmaris-Rodos seferi yapılan feribotların özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından sefer öncesi ve sonrası temizlendiği bildirildi.

Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:19:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris Deniz Sınırı Kapısı'nda virüse karşı önlemler arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]