Marmaris depremzedeler için tek yürek oldu - Son Dakika
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Marmaris depremzedeler için tek yürek oldu

7 saat önce

Marmaris halkı, Elazığ depreminde etkilenen vatandaşlara yardım etmek için tek yürek oldu.

Marmaris depremzedeler için tek yürek oldu, System.String[]

Marmaris halkı, Elazığ depreminde etkilenen vatandaşlara yardım etmek için tek yürek oldu.


Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği yardım kampanyasında iki günde içinde gıda, kıyafet, battaniye gibi malzemelerin olduğu yaklaşık 250 koli yardım toplandı. Çocuklar oyuncaklarını gönderirken, birçok vatandaşın da kendi yaptığı kolilerin üzerine 'dualarımız sizinle' yazması dikkat çekti.


Tüm Türkiye, Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Marmaris halkı da depremzedelere yardımcı olabilmek için adeta seferber oldu.


Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında iki gün içinde kolilerce yardım malzemesi toplandı. Battaniye, yorgan, kışlık kıyafet, ayakkabı, gıda gibi yardım malzemeleri belediye ana binasında bulunan Zabıta Müdürlüğü'nde toplandı. Yaklaşık 250 koli yardım malzemesinin yanısıra katalitik, elektrikli ısıtıcı da yardım malzemelerinin içinde yer aldı. Belediye katalitiklerin tüpünü de aldı. Zabıta ekiplerinin özverili çalışmasıyla kolilere konulan yardım malzemeleri deprem bölgesine koordine halinde gönderilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.


Marmaris Kent Konseyi'nin de destek verdiği kampanyaya verilen katkı nedeniyle Marmaris halkına teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Elazığ'da yaşanan deprem hepimizin yüreğini yaktı. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Marmara Depremi'nde ben de o acıyı yaşadığım için onların neler hissettiğini gayet iyi anlayabiliyorum" dedi.


"Bizim toplum olarak bu tarz durumlara karşı duyarlılığımız oldukça yüksektir" diyen Oktay, "Biz de Marmaris Belediyesi olarak böyle bir yardım kampanyası başlattık. Marmaris halkı bu konuda duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplanan malzemelerimizi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız kanalıyla depremzedelere ulaştıracağız" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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