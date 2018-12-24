Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servis Yenilendi

Muğla Devlet Hastanesi Acil Servis
yenilenerek modern görünüme kavuştu.
Hayırsever Hacı Ali Rıza Alper'in merhum eşi Çoban Ayşe adına yenilediği acil servis ve tam donanımlı ambulansın teslimi için resmi tören düzenlendi.
Baştan aşağıya yenilenen acil serviste yapılan yeni düzenlemeyle yetişkin ve çocuk acil bölümleri ayrıştırıldı. Çocuk servisinin duvarlarında çizgi film karakterlerinin resimleri yer aldı.
Muğla Valisi Esengül Civelek
, açılış konuşmasında yaptığı konuşmasında, Marmaris
'te anlamlı bir gün yaşadıklarını söyledi.
Hayırsevere katkılarından dolayı teşekkür eden Civelek, şunları kaydetti:
"Acil servis yenilendi tam donanımlı bir ambulans hibe edildi. Rabbim hastaneye katkısı bulunanların hayırlarını kabul eylesin. Sizlere müteşekkiriz, iyi ki varsınız. Acil servisimiz, tam donanımlı ambulans ile vatandaşlarımıza daha etkin daha verimli daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacak. Hayırlı olsun."
Hastane Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcan da C sınıfı bir hastane olduklarını acil servisin yenilenmesiyle B sınıfı hastane statüsüne kavuşmak için gerekli şartları oluşturduklarını kaydetti.
Acil servis açılışında hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, tam donanımlı ambulansın anahtarını Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim etti.
Teslim töreni ve açılışta İlçe Müftüsü dua etti.
Açılıştan sonra protokol üyeleri acil servisi gezdi hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hayırsever Hacı Ali Rıza Alper'e Vali Civelek teşekkür plaketi takdim etti.
Açılışa, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar
, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete
, il ve ilçe müdürleri, hayırseverin ailesi ve hastane çalışanları da katıldı.