Marmaris Devlet Hastanesi ortak kullanım alanlarında koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Marmaris Devlet Hastanesi ortak kullanım alanlarında koronavirüs önlemi

6 saat önce

Marmaris Devlet Hastanesi yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı viral enfeksiyon ve salgınlara karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Marmaris Devlet Hastanesi ortak kullanım alanlarında koronavirüs önlemi, System.String[]

Marmaris Devlet Hastanesi yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı viral enfeksiyon ve salgınlara karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Dünyanın birçok yerinde yayılmaya devam eden koronavirüs tehdidine karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması Marmaris Devlet Hastanesinde de uygulanıyor.

Hastanenin bütün ortak kullanım alanlarına belli periyotlarla dezenfekte işlemi yapılıyor. Bütün kapı kolları ve hastaların temas edebileceği tutacaklar temizleniyor.

Ayrıca polikliniklerde tıbbi sekreterlerinden masalarına hastalarında ulaşabileceği şekilde el dezenfektanları yerleştirildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'da ilçede herhangi bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka bulunmadığını sağlık kuruluşlarının da her türlü tedbiri alıp hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Marmaris Devlet Hastanesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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