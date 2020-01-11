Marmaris'e demir atan mega yata 200 bin litre akaryakıt - Son Dakika
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Marmaris'e demir atan mega yata 200 bin litre akaryakıt

6 saat önce

Marmaris'e demir atan mega yata 200 bin litre akaryakıtMUĞLA'nın Marmaris ilçesine demir atan Türkçe anlamı 'İnanç' olan 'Faith' adlı lüks yata, 200 bin litre akaryakıt yüklendi.

Marmaris'e demir atan mega yata 200 bin litre akaryakıt

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine demir atan Türkçe anlamı 'İnanç' olan 'Faith' adlı lüks yata, 200 bin litre akaryakıt yüklendi.

ABD'de faaliyet gösteren zengin kişilere finansal uzmanlık sağlayan bir holdinge (Vertigo Investment Holding) ait 200 milyon dolar değerindeki 'Faith' adlı mega yat, Marmaris'teki limana demir attı. 97 metre uzunluğunda ve Cayman Adaları bayraklı yat, ilçe merkezindeki gümrüklü limanda görenlerin dikkatini çekti. Akdeniz ve Güney Ege kıyılarını dolaştıktan sonra dün akşam ilçe körfezine giriş yapan mega yat, bu sabah İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen tankerlerden 1 milyon 200 bin lira değerinde 200 bin litre gümrüksüz yakıt ikmali yaptı. Ultra lüks olan, 9 kabini ile 30 kişiyi ağırlayan mega yatta spor salonu, özel toplantılar için salon, mini havuz bulunuyor. İçindeki misafirleri sır gibi saklanan mega yatın gıda ve akaryakıt ikmali ile birlikte ülkeye 2 milyon lira kazandıracağı, sonrasında Yunanistan adalarına gideceği öğrenildi.

Marmaris'e demir atan mega yata 200 bin litre akaryakıt

Amerika Birleşik Devletleri, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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