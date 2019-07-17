Son Dakika Haberleri: Marmaris'e gemiyle İspanyol turistler geldi
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Marmaris'e gemiyle İspanyol turistler geldi

3 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine çoğunluğu İspanyol turistlerden oluşan Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer gemisi geldi.

Marmaris'e gemiyle İspanyol turistler geldi, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesine çoğunluğu İspanyol turistlerden oluşan Malta bayraklı 'Horizon' adlı kruvaziyer gemisi geldi. Geminin 1540 yolcu ve 652 mürettebatının bir kısmı, önceden planlanmış kültür turlarına katıldı.
Malta bayraklı 'Horizon' adlı yolcu gemisi, bu sabah Marmaris Limanı'na demir attı. Çoğunluğu İspanyol 1540 yolcu ve 652 mürettebatın bir bölümü, önceden planlanmış Dalyan, Ortaca ve Marmaris'in turistik mahallelerinde kültür turlarına katıldı. Yolcuların bir kısmı ise kapalı çarşı içinde hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı, bazıları kiraladıkları bisikletlerle şehir turu attı. Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen yolcu gemisinin, gece saatlerinde Girit'in Hanya Limanı'na gideceği belirtildi.
Marmaris Liman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, "Nisan ayının ortasından itibaren her hafta çarşamba günü yolcu gemisi ilçemize ziyarette bulunuyor. Eylül ayına kadar çoğunluğu 25-55 yaş arası İspanyol turistler Marmarisimize gelecekler" dedi.


Marmaris, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:43 Kaynak: DHA
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