Son Dakika Haberleri: Marmaris'e Kar Değil Dolu Yağdı

Marmaris'e Kar Değil Dolu Yağdı

1 saat önce

Marmaris'e kar değil dolu yağdı Vatandaşlar kar topu yerine dolu topu oynadı, masmavi deniz kahverengi olduMUĞLA - Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'e kar değil dolu yağdı
Vatandaşlar kar topu yerine dolu topu oynadı, masmavi deniz kahverengi oldu

MUĞLA - Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle bir çok yer kar yağmışçasına beyaza büründü. Kar yağmayan ilçede vatandaşlar kar topu yerine yol kenarlarında biriken dolu ile oynadı. Sele dönen yağışlar nedeniyle Marmaris'te denizin rengi değişti. Masmavi deniz kahverengine büründü.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 2 gündür yapılan uyarılar sonucu Ege kıyıları sabah saatlerinden itibaren yağışa teslim oldu. Bir çok yerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yağışın en şiddetli olduğu bölgelerden Muğla Marmaris'te yağış dolu şeklinde gerçekleşti. Zaman zaman fındık büyüklüğünde gerçekleşen dolu yağışı nedeniyle bölge kar yağmışçasına beyaza büründü. Kar yağışının gerçekleşmediği ilçede vatandaşlar kar hasretini kalınlığı 4-5 santime yükselen dolu birikintileri ile giderdi.
"Denizin rengi değişti"
Yağışla birlikte dağlardan gelen sel suları Marmaris Körfezi'nin rengini değiştirdi. Adeta çamur deryasına dönen Marmaris Körfezi'nde deniz mavi renkten kahverengine büründü. Aralıklarla yağışların devam ettiği ilçede yetkililer vatandaşların sel ve fırtınaya karşı duyarlı olmalarını istediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Muğla, Sabah, Kar, Marmaris, Güncel
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