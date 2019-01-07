Son Dakika Haberleri: Marmaris'e Kar Yağdı

Marmaris'e Kar Yağdı

13 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinin yüksek kesimlerine 2 yıl aradan sonra kar yağdı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinin yüksek kesimlerine 2 yıl aradan sonra kar yağdı.

Marmaris Osmaniye Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, özellikle Balan Dağı'nda yağan karın, zemindeki kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

2 yıl aradan sonra yağan kar mahalle sakinlerini sevindirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Osmaniye, Muğla, Marmaris, Güncel
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