Marmaris'e Kar Yağdı
13 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinin yüksek kesimlerine 2 yıl aradan sonra kar yağdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinin yüksek kesimlerine 2 yıl aradan sonra kar yağdı.
Marmaris Osmaniye Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, özellikle Balan Dağı'nda yağan karın, zemindeki kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
2 yıl aradan sonra yağan kar mahalle sakinlerini sevindirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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