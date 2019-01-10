Marmaris'e Son 24 Saatte Metrekareye 41 Kilogram Yağış Düştü
55 dakika önce
Marmaris'te dün geceden beri sağanak yağış etkili oluyor.
Marmaris
'te dün geceden beri sağanak yağış etkili oluyor. Meteorolojiden alınan verilere göre ilçeye son 24 saatte metrekareye 41 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden dün Muğla
ve çevresi için sağanak yağış ve güneybatı yönlerden etkili olacak fırtına uyarısı yapılmıştı. Beklenen yağış dün gece etkisini gösterdi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçeye dün sabah saat 09: 00'dan bu sabah saat 09: 00'a kadar metrekareye 41 kilogram yağış düştü. Yağış ve fırtına uyarısı nedeniyle ilçe sokaklarının boş olduğu gözlendi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın bu gece de devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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