Büyükşehir'den Marmaris'te Tarım turizmi hamlesi - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nde Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi kuruluyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgenin tarım turizmi için önemli bir nokta olması amaçlanıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bölge turizmine de çok büyük bir fayda sağlayacak olan merkez, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelecek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde 20 dekarlık alan üzerinde kurulacak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon bahçesinde çalışmalar devam ediyor. Alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı eşlik etti.

Bölgede 125 çeşit tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde kurulma çalışmaları devam eden Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde ilk etapta bölgenin bitki örtüsüne uygun 125 çeşit tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek. Dağ çayı, lavanta, karabaş otu, biberiye, ekinezya ve kantaron gibi bitkilerin olacağı koleksiyon bahçesinin tarım turizmi açısından önemli bir merkez olması planlanıyor.

Başkan Gürün, "Bahçemiz cazibe merkezi haline gelecek"

Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde farklı çeşitte bitkilerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Alanda koleksiyon bahçesi, üretim serası, doğal yaşam alanı ve kafeterya bulunacak. Ziyaretçiler koleksiyon bahçesinde bitkileri tanıma fırsatı bulurken, üretim serasında üretilen fidelerden de satın alabilecekler. Kafeteryada ise doğal bitkilerden elde edilen çay, marmelat gibi ürünleri de tadabilecekler. Gelen kişilerin hem keyifli zaman geçireceği, hem de aromatik bitkilerle ilgili bilgiler alabileceği güzel bir yer olacak. Bu şekilde tarım turizmi için önemli bir proje hayata geçirilecek. Marmaris Belediye Başkanımız sayın Mehmet Oktay ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge turizmine de büyük bir fayda sağlayacak olan merkezin, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelmesini amaçlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.