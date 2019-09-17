Son Dakika Haberleri: Marmaris'e yaban domuzları indi
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Marmaris'e yaban domuzları indi

2 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine inen ve yiyecek aradıkları sanılan 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Marmaris'e yaban domuzları indi, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine inen ve yiyecek aradıkları sanılan 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çok sayıda otelin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne dün gece, ormanlık alanda 2 yetişkin yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek aradıkları değerlendirilen domuzları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşı fark edince, ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçıyor.
Görüntüler, sosyal medyadan "Yiyecek bulamadıkları için ilçe merkezine iniyor. Ormanlık alanlara yem serpin, yiyecek bırakın. İnsanlara saldırmıyorlar. Kışın çok görürüz" notuyla paylaşıldı.


Cumhuriyet Caddesi, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:46 Kaynak: DHA
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