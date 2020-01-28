Marmaris EMİTT'E hazır - Son Dakika
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Marmaris EMİTT'E hazır

6 saat önce

Bu yıl 24. kez yapılacak olan EMİTT'te Marmaris yeni kurumsal kimliğiyle yer alacak.

Marmaris EMİTT'E hazır, System.String[]

Bu yıl 24. kez yapılacak olan EMİTT'te Marmaris yeni kurumsal kimliğiyle yer alacak. 112 metrekarelik stantta Marmaris Belediyesi, meslek odaları, turizm işletmeleri bir arada yer alacak.


Marmaris, 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e çıkarma yapacak. 112 metrekare alana kurulacak olan Marmaris standında Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret Odası, Su Sporları Kooperatifi ve oteller yer alacak.


Her yıl 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan ve bu sene 94 ülkeden bin 201 katılımcının yer alacağı fuarda Marmaris, doğa ve sürdürülebilirlik temalı yeni kurumsal kimliği ile yer alacak. TÜYAP'ta Salon 3/B 260 alanında kurulacak Marmaris standında ayrıca Cuma günü saat 14.00'te kokteyl düzenlenecek.


İç turizm potansiyelini artırmak ve 2020 sezonuyla ilgili rezervasyon çalışmalarını yapmak amacıyla havayolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri ile yapılacak görüşmelerin yanı sıra fuarı gelen ziyaretçilere Marmaris'in tanıtımı yapılacak. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:49 Kaynak: İHA
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