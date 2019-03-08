Son Dakika Haberleri: Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kadın Personellerini Unutmadı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kadın Personellerini Unutmadı

1 saat önce

Marmaris Emniyet Müdürlüğü "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde" kadın personellerini unutmadı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kadın Personellerini Unutmadı, System.String[]
Marmaris Emniyet Müdürlüğü "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde" kadın personellerini unutmadı. İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan'ın katıldığı etkinlikte, kadınlara karanfil verildikten sonra pasta kesildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personellerini unutmadı. Emniyet Müdürlüğü binasında, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, birim amirleri ve kurumda çalışan kadın personelin katıldığı etkinlik düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Ercan, etkinlikte 45 kadın personele hitaben bir konuşma yaptı. Personelin kadınlar gününü kutlayan Ercan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesile ile Marmaris Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı olarak tüm çalışan kadın arkadaşlarımızın bu özel günlerini ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah daha nice böyle özel günlerde çalışmamız nasip olur" dedi.

Konuşmanın ardından, İlçe Emniyet Müdürü Ercan, kadın çalışanlara karanfil dağıttı. Daha sonra Ercan ve kadın personeller üzerinde '8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" yazan pasta kesildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kadın Personellerini Unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]