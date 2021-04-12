Marmaris Emniyet Müdürlüğü "Kadına Şiddete Hayır" Dedi - Son Dakika

10 Nisan Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.Tören sonrasında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motorize birlikleri tarafından sirenler eşliğinde Kadına Şiddete Hayır' korteji yapıldı.

Törene İlçe Emniyet Müdürü V. Oktay Kapsız, İlçe Emniyet Müdür Yrd. Aycan Çakır, şube amirleri ve memurlar katıldı. İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Atatürk anıtındaki törenin ardından şehit ailesini ziyarete giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 13.00 de motorize birlikleri ile sirenler çalınarak Kadına şiddete hayır korteji yapıldı. Martı adlı biikletli ekipler de "Kadına Şidette Hayır" tişortlatıyla törene katılırken Marmarisliler Marmaris Polisi'nin bu ince düşüncesinden dolayı balkonlardan alkış tutarak destek verdiler. Sosyal medyada da emniyet teşkilatının bu hassasiyeti gündeme otururken Marmaris Emniyet Teşkilatı'na övgü yağdı.