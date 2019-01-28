Son Dakika Haberleri: Marmaris'i Hizmet ile Buluşturacağız"

Marmaris'i Hizmet ile Buluşturacağız"

1 saat önce

AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Marmaris'te yaşayan herkesin başkanı olacağız. Seçimlere kadar çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik komşumuz kalmayacak.

Marmaris'i Hizmet ile Buluşturacağız
AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Marmaris'te yaşayan herkesin başkanı olacağız. Seçimlere kadar çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik komşumuz kalmayacak. Aldığımız her bilgi, her talep projelerimize ışık tutuyor. Marmaris'i hizmet ile buluşturacağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Yazıcı, muhtarların yanı sıra vatandaşlarla da bir araya geldi.

Ziyaretlerinde taksi duraklarını da ihmal etmeyen Yazıcı, Türkiye Ralli Şampiyonalarına katıldığı yıllarda taksicilerin can güvenliği için team taksi ekibi olarak yarıştıklarını hatırlatarak, "Dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan taksicilerimizin can güvenliği bizim için çok önemli. Mağduriyet yaşamamaları için gereken altyapıyı sağlayacağız." diye konuştu.

Yazıcı, yerel seçim çalışmalarında halkın kendisine verdiği tepkiden çok memnun kaldığını vurgularken, şunları söyledi:

"Teşkilatımız ile beraber tüm mahalleleri ziyaret ederek, hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımızla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Komşularımla buluşuyorum, projelerimden bahsediyorum. Yaptığımız görüşmelerden aldığım enerji ile doğru yolda adım attığımıza inancım artıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:55 Kaynak: AA

Serkan, Marmaris, Politika
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