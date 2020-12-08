- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü - Son Dakika

- Marmaris'i kar değil, dolu beyaza bürüdü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte meydan gelen dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde Marmaris'te etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nde ise dolu yağışı etkili oldu. On dakika süren dolu yağışı ile birlikte sokaklar ve bahçeler beyaza büründü. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayıt ederken, bu duruma şaşırdı. Marmaris'te etkili olan yağışlı havanın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.