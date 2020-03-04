Marmaris, idlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika
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Marmaris, idlib şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Marmaris, İdlib şehitleri için yürüdüMUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, vatandaşlar Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Marmaris, İdlib şehitleri için yürüdü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nde, vatandaşlar Suriye'nin İdlib şehrinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris temsilciliği, 'Türk Bayrağı'nı kapta gel' isimli şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar ile 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atarak 4.5 kilometre yürüyerek Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. İlçe Belediyesi ve 21 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği saygı yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı okudu. Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Temsilcisi Dilay Uçar, ' İdlib'de şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum' dedi. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atan grup, ellerinde Türk Bayrağı ile dağıldı.

Marmaris, idlib şehitleri için yürüdü

Marmaris, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:05 Kaynak: DHA
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