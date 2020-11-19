Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi kuralları açıklandı - Son Dakika

Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi kuralları açıklandı

19.11.2020 17:47
Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi kuralları açıklandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 vilayette olduğu gibi Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi de, Muğla Vali yardımcısı ve Marmaris Kaymakam vekili Mehmet Suphi Olcay başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 81 vilayette olduğu gibi Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi de, Muğla Vali yardımcısı ve Marmaris Kaymakam vekili Mehmet Suphi Olcay başkanlığında toplandı.

Marmaris Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar 20.11.2020 Cuma günü saat 20: 00 den itibaren geçerli olacak şekilde Marmaris'te de uygulanacaktır" denildi. - MUĞLA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris İlçe Hıfzıssıhha meclisi kuralları açıklandı - Son Dakika


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