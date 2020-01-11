Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi - Son Dakika
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Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi

6 saat önce

Marmaris Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Marmaris Ticaret odası destekli "Alerjen maddelerin menü aracılığı ile tüketiciye sunulması" konulu seminer gerçekleştirildi.

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi, System.String[]

Marmaris Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Marmaris Ticaret odası destekli "Alerjen maddelerin menü aracılığı ile tüketiciye sunulması" konulu seminer gerçekleştirildi.


İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, Ziraat Mühendisi Duygu Çöpoğlu, Gıda mühendisleri Selin ceylan ve Bengü Demir ve Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmarisli gıda sektörü çalışanlarına bilgilendirme toplantısı yaptı. Aralarında Marmarisli işletme yöneticisi, şefler ve yiyecek içecek departman müdürlerinin bulunduğu toplantı da Nejmettin Kaya gıda denetimleri ve yazılan cezalar ilgili bilgiler verip işverenler ve çalışanların kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini önemle vurguladı.


Konusunun " alerjen maddelerin menü aracılığı ile tüketiciye sunulması olan" seminer de Nejmettin Kaya " Özellikle yurt dışından gelen turistlerin anlaması için menüleriniz de içerikleri açıkça belirtmelisiniz alerjisi olan bir kişi bunun içinde dokunan bir madde var ise onu tüketmez" diyerek üreticilere bilgi verdi.


Seminer de alerjik ürünlerin sunumlarında işaretler ile sunulması ve bu işaretlerin açıklamalarının mutlaka gelen yerli ve yabancı turiste bildirilmesi gerektiği esas konu olurken alerjik ürünlerin neler olduğu vurgulandı.


Gıda alerjisini en çok tetikleyen ürünler; Glüten içeren tahıllar ve bunların ürünleri, kabuklu deniz canlıları ürünleri, yumurta ve ürünleri,süt ve süt ürünleri, balık ve balık ürünleri, hardal,yer fıstığı ve ürünleri,soya fasülyesi ve soya fasülyesi ürünleri,kereviz ve ürünleri,acı bakla ve acı bakla ürünleri, sert kabuklu meyveler ve ürünleri,kükürt dioksit ve sülfitler,yumuşakçalar ve ürünleri, susam ve susam ürünleri olarak katılımcılara anlatıldı.


Seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi. - MUĞLA

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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