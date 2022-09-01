Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.09.2022 19:33
Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gece saatlerinde can salı ve lastik bot içerisinde açık denizde tespit edilen düzensiz göçmenler için Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma gemisi gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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