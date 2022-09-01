Gece saatlerinde can salı ve lastik bot içerisinde açık denizde tespit edilen düzensiz göçmenler için Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma gemisi gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1 can salı ve 1 lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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