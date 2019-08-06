Son Dakika Haberleri: Marmaris ile Nizhnekamsk "kardeş şehir" oldu
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Marmaris ile Nizhnekamsk "kardeş şehir" oldu

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Tataristan'ın Nizhnekamsk kenti "kardeş şehir" oldu.

Marmaris ile Nizhnekamsk
Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Tataristan'ın Nizhnekamsk kenti "kardeş şehir" oldu.
Marmaris Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen törende, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Tataristan Cumhuriyeti Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metshin arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.
İmza töreninde konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, önceki yıllarda başlayan iki belediye ilişkilerinin yasal zemine taşımanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Meclislerin de kardeş olma kararı aldığını anımsatan Oktay, "Geçen aylarda Nizhnekamsk şehrine yaptığım ziyarette bizi kardeş olarak karşıladılar. Ben de onlara 'kardeşim hoş geldiniz' diyorum. Marmaris'e tatar kardeş yakıştı güzel oldu." dedi.
Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin de Marmaris'te kendini evinde hissettiğini dile getirirken, "Bana gösterdiğiniz ilgi ve bu organizasyon için teşekkür ederim. Ben bu imzaların uluslararası programlar zincirinin başlangıcı olacağına inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
İmza töreninde, Nizhnekamsk Belediye Başkan Yardımcısı Belyaev Radmir Ildarovich ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk hazır bulundu.
Törenin ardından iki başkan da birbirlerine kültürler değerlerini yansıtan hediyeler takdim etti.
Marmaris Belediyesi, Tataristan, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:40 Kaynak: AA
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