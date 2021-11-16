Marmaris'in çam balı coğrafi işaret sertifikaları üreticilere dağıtıldı - Son Dakika

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından coğrafi işaret sertifika ve logoları, çam balı üreticilerine törenle verildi.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan, odanın toplantı salonundaki 10 arıcıya sertifikaların verildiği törende yaptığı konuşmada, coğrafi işaret logosuna başvuru yapan arıcıların titizlikle denetlendiğini aktardı.

Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre sertifika ve logo almaya hak kazanan aracılara sertifika verildiğine değinen Ayhan, yangınlardan dolayı rekolte kaybı yaşanmasına rağmen üretimin devam ettiğine dikkati çekti.

Ayhan, "Yanan orman alanları içinde yer alan arıcılarımız milli parklarda konaklamaya başladı. İlçede kayıtlı 614 arıcımız ve 145 bin kovan bulunuyor. Vatandaşlarımız, Marmaris'in çam balını ve özellikle üzerinde coğrafi işaret olanları gönül rahatlığıyla tüketsin. Olumsuzluklara rağmen yöremizin tat, koku, renk ve besin değerlerini karşılayan özellik ve kalitede üretim yapılabildiğini gösterdikleri için arıcılarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise çam balının asırlardır bölgede üretildiğini söyledi.

Marmaris yer fıstığı için de coğrafi işareti başvurusu yaptıklarını hatırlatan Oktay, turizmi olduğu kadar tarımı da ilçede ön plana çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda, Ayhan ve Oktay ile birlikte İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya tarafından sertifika ve logolar dağıtıldı.