Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı - Son Dakika
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Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı

09.05.2022 19:14
Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve kırsal mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapıların yıkımları başladı.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Marmaris ve kırsal mahallelerinde tespit edilen imara aykırı yapıların yıkımları başladı.

Marmaris' e 40 kilometre mesafedeki kırsal turistik Söğüt Mahallesi'nde Marmaris Belediye ve Çevre Şehircilik ekipleri yıkım için geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri ile önceden belirlenen 40 kaçak iskelenin yıkımı başladı. Kısa sürede Söğüt, Bozburun ve Selimiye Mahallesi'nde kaçak yapıların yıkımını tamamlayacaklarını belirten Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, 15 gün önce tebligatların kişi ve kişilere gönderildiği, yasal süreç sonucu çalışmaların tamamlanacağını bildirdi. - MUĞLA

Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı
Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı

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İklim Değişikliği, Marmaris, Söğüt, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'in kırsal mahallelerinde kaçak iskele yıkımları başladı - Son Dakika
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