MARMARİS'İN KIRSAL MAHALLELERİNE 13 YIL SONRA KAR YAĞDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal mahallelerindeki yüksek kesimlere 13 yıl aradan sonra kar yağdı. Jandarma yol güvenliği nedeniyle trafik akışını geçici süreyle kapattı.

Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi'ne yıllar sonra yeniden kar yağdı. Bugün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle jandarma güvenlik için karayolunu trafiğe kapattı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri karayolunu temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı. Ayrıca İçmeler-Turunç karayolu arasında kalan 650 metre yükseklikteki Kızılağaç bölgesi kar ile kaplandı. Trafik kazası ve olumsuz bir olayın yaşanmadığı kırsal mahallelerde en son 13 yıl önce 23 Şubat 2009 yılında kar yağmıştı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 40 kilometrelik karla kaplı karayolunda devriye gezerek zincir takmadıkları için ilerleyemeyen 4 araç sürücüsüne yardımcı oldu. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar kar yağışını çekerek sosyal medya hesaplarında 'Uzun zamandır ilk defa kar yağdı' yorumuyla paylaşım yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceğini, sıcaklığın ise 0 ile eksi 4 derece civarında seyredeceğini açıkladı.