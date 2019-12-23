Marmaris'in minik yelkencileri - Son Dakika
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Marmaris'in minik yelkencileri

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde telaşlı çalışmalar başladı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde telaşlı çalışmalar başladı. Bu hafta yarışmaya gidecek olan minik yelkenciler, yağmura ve soğuğa aldırmadan sabahtan akşama kadar antrenman yapıyor.


Güney Ege yelken kulübü 2009 yılında eski milli yelken sporcusu doğa Serhan Akalın tarafından kurulan yelken kulübü sporcuları, Gelecek hafta Rodos ta yapılacak yelken yarışlarında 3 gün boyunca yarışacak. Yaşları 7 ile 18 yaş arasında değişen sporculare en son 2019 Temmuz ayında Saint Petersburgta'ki uluslararası kronştat yarışmasında optimist sınıfında 2.lik ve 3.lük lazer sınıfında ise 3.lük alarak Türkiye'ye madalya ve kupa ile döndü.


Rusya'da 3.'lük alan 12 yaşındaki İvancan Özer, "Yelken sporunu çok seviyorum. Türkiye'de geçen sene 8. oldum. Rusya'da 3. oldum. Türkiye'de çok yerde yarıştım amacım çok iyi bir lazerci olup daha çok başarı elde etmek" diye konuştu


Antrenör ve Kulüp Başkanı Doğa Serhan Akalın ise, "Yaklaşık 6-7 senedir aktif bir şekilde Türkiye'de ve uluslar arası olan yarışmalarda hepsine sporcularımız iştirak ediyor. 2019 senesi itibari ile yurt dışına ağırlık verdik. Temmuz ayında Rusya Sen Petersburg'a davet edildik. Orada dereceler aldık ve güzel bir yarış çıkardık. Önümüzde Rodos'ta yapılacak bir yarış daha var. Ondan da başarılar ile dönmek için çok çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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