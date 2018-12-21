Son Dakika Haberleri: Marmaris'in Simgesi 'Dünyanın İncisi' Heykeli Yenilendi

Marmaris'in Simgesi 'Dünyanın İncisi' Heykeli Yenilendi

3 saat önce

MARMARİS'in simgesi 'Dünyanın İncisi' heykeli, Marmaris Belediyesi ve graffiti sanatçısı Gaye Türkel tarafından yenilenip tekrar yerine konuldu.

Marmaris'in Simgesi 'Dünyanın İncisi' Heykeli Yenilendi, System.String[]
MARMARİS'in simgesi 'Dünyanın İncisi' heykeli, Marmaris Belediyesi ve graffiti sanatçısı Gaye Türkel tarafından yenilenip tekrar yerine konuldu.

1983 yılında Fransa'nın Başkenti Paris'te, Avrupa Turizm Birliği'nin düzenlediği karikatür yarışmasında karikatürist Lütfi Küçük, dünyayı kabuğunu açmış midyeye, içindeki inciyi de Marmaris'e benzeten 'Dünyanın İncisi' adlı eseri ile 46 ülkeden 139 sanatçı arasında birinci olmuş, ve Marmaris'i tüm dünya tanımıştı. Küçük'ün Marmaris'i dünyaya tanıtan bu karikatürünün, anısını yaşatmak için 20 yıl önce heykeli yaptırılıp, Ulusal Egemenlik Caddesi'nin girişindeki kavşağa yerleştirildi. Hava koşulları nedeniyle zamanla yıpranan 'Dünyanın İncisi' heykeli Marmaris Belediyesi tarafından bakıma alındı. Graffiti ve duvar süsleme sanatçısı Gaye Türkel, 'Dünyanın İncisi' heykelinin bakımını ücretsiz olarak yaptı. Bir ay süren yenileme çalışması sonucunda Dünya'nın İncisi heykeli tamamlanarak vinç yardımıyla tekrar yerine konuldu.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:12 Kaynak: DHA

Paris, Fransa, Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel
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