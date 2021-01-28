Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı

28.01.2021 12:58

Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağarken, yağışlar vatandaşları sevindirdi.

Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı

MUĞLA - Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağarken, yağışlar vatandaşları sevindirdi.

Marmaris'e 21 kilometre mesafede olan Osmaniye Mahallesi'nde kısa süreli kar yağışı görüldü. Yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Marmaris'in Osmaniye Mahallesi'nde görülen kar vatandaşları sevindirdi. Bir çok vatandaş sosyal medya hesabından kar fotoğrafı paylaşmayı ihmal etmedi.

Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Marmaris, Osmaniye, Muğla, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'in yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika


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