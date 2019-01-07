Son Dakika Haberleri: Marmaris'in Yükseklerine 2 Yıl Sonra Kar Yağdı

Marmaris'in Yükseklerine 2 Yıl Sonra Kar Yağdı

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin yüksek kesimlerine, 2 yıl aradan sonra kar yağdı.

Marmaris'in Yükseklerine 2 Yıl Sonra Kar Yağdı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin yüksek kesimlerine, 2 yıl aradan sonra kar yağdı. Yağışın olduğu bölgeye giden bazı vatandaşlar, fotoğraflar çekip kar keyfi yaptı.

Marmaris'in turistik Osmaniye, Söğüt ve Bayır mahallelerindeki yüksek tepelere, bu sabah kar yağdı. Osmaniye Mahallesi sınırları içindeki 850 metrelik Palamut Dağı'nda kar görenler, arazi araçları ve traktörlerle zirveye ulaştı. Koyların eşsiz manzarasını karla birlikte cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Söğüt, Osmaniye, Muğla, Marmaris, Güncel
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