Marmaris'ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor - Son Dakika

Marmaris'ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne bağlı 42 kilometre gözde turizm Mahallesi söğütte imara aykırı olduğu tespit edilen iki betonarme ve bir ahşap üzere üç tane müstakil evin yıkımı Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gerçekleştirildi.

Marmaris'ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne bağlı 42 kilometre gözde turizm Mahallesi söğütte imara aykırı olduğu tespit edilen iki betonarme ve bir ahşap üzere üç tane müstakil evin yıkımı Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gerçekleştirildi.


Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 27 Kasım 2019tarihinde Söğüt Mahallesi'nde imara aykırı yapıların yıkımı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıma gelinip, 3 yapı için Muğla İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı için yıkım gerçekleştirilmemişti


13 Aralık Cuma günü Söğüt Mahallesi'ne jandarma eşliğinde gelen Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dozer ile deniz manzaralı bir ahşap ve 2 betonarme müstakil evi yıktı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri "Yasal itiraz süreci tamamlanan yapıların yıkımının yeni yılın ilk ayında tekrar başlanacak" diyerek, yıkımların devam edeceği bilgisini verdi


Boş olan yapıların sahipleri yıkım esnasında bulunmadı. Muğla genelindeki 2 bin 800 imara aykırı yapıdan 550'sinin bulunduğu Marmaris ilçe merkezinde imara aykırı yapı bulunmadığı belirtildi. - MUĞLA

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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