Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların dile getirilmesi ve toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturulması bakımından önemli bir gün odluğunu belirtti.

Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyi insana verdikleri değerlerle ölçüldüğünü vurgulayan Aksoy, "Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gelişen insan hakları anlayışıyla engelli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkan sunulmaya çalışılmaktadır. Engelli olmalarına karşın onurlu bir şekilde yaşamak için mücadele eden, ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Engellilerin kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde herkes kadar başarılı olabileceklerini kanıtladığını aktaran Aksoy, toplumsal hayatta engelli vatandaşların da varlık göstermelerinin tüm toplumu zenginleştiren ve güçlendiren bir etmen olduğunu vurguladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması dileğinde bulunan Aksoy, aileleriyle birlikte tüm engelli vatandaşlara sağlıklı ve mutlu bir hayat temenni etti.