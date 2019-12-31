Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Marmaris Belediyesi Huzurevini eşi Yasemin Aksoy ile ziyaret eden Kaymakam Aksoy, burada kalan yaşlılarla yeni yıl pastası keserek kendi aldığı hediyeleri verdi.

Yaşlılarla tek tek ilgilenen Aksoy çifti, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Aksoy daha sonra sırasıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Görevli polis ve askerlerle bir süre sohbet eden Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına tatil, bayram, yılbaşı demeden görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Güvenlik güçlerinin soğuk havaya rağmen, vatandaşların ve tatile gelen misafirlerin huzur ve güvenini sağlamak için görevlerinin başında olduğunu belirten Aksoy, "Vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım. Marmaris'te huzurlu bir yılbaşı için tüm tedbirler alındı. 24 saat kesintisiz ekiplerimiz görevlerinin başında." dedi.

Aksoy, ardından Marmaris Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutladı.

Şehit ailesini de ziyaret eden Aksoy, sonra ilçedeki emniyet kontrol noktalarında görev yapan personellerin yeni yılını kutladı.