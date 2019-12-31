Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan yeni yıl ziyaretleri

7 saat önce

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni yıl dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Marmaris Belediyesi Huzurevini eşi Yasemin Aksoy ile ziyaret eden Kaymakam Aksoy, burada kalan yaşlılarla yeni yıl pastası keserek kendi aldığı hediyeleri verdi.

Yaşlılarla tek tek ilgilenen Aksoy çifti, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Aksoy daha sonra sırasıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Görevli polis ve askerlerle bir süre sohbet eden Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına tatil, bayram, yılbaşı demeden görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Güvenlik güçlerinin soğuk havaya rağmen, vatandaşların ve tatile gelen misafirlerin huzur ve güvenini sağlamak için görevlerinin başında olduğunu belirten Aksoy, "Vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım. Marmaris'te huzurlu bir yılbaşı için tüm tedbirler alındı. 24 saat kesintisiz ekiplerimiz görevlerinin başında." dedi.

Aksoy, ardından Marmaris Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutladı.

Şehit ailesini de ziyaret eden Aksoy, sonra ilçedeki emniyet kontrol noktalarında görev yapan personellerin yeni yılını kutladı.

Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan yeni yıl ziyaretleri

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı
Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? Mehmetçik yeni yıla ailelerinden uzakta, silah arkadaşlarıyla girdi

Son Dakika Haberleri
01:12 Mehmetçik yeni yıla ailelerinden uzakta, silah arkadaşlarıyla girdi - Son Dakika
01:11 İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi - Son Dakika
01:11 Galata kulesi önünde yeni yılın ilk evlilik teklifi - Son Dakika
01:11 Kadıköy'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
01:10 Ortaköy'de yeni yıla böyle girildi - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika
00:51 Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris Kaymakamı Aksoy'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]