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Marmaris Kaymakamı Aksoy, "sosyal mesafe" denetimi yaptı
7 saat önce
Muğla'nın Marmaris İlçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mahalleleri gezerek sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
Muğla'nın Marmaris İlçesinde Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mahalleleri gezerek sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.
İlçede yoğunluk yaşanan mahallerini gezen Aksoy, açık işletmeleri ve sokaktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.
Beraberindeki ilgililerle denetim yapan Aksoy, kuralları ihlal ettiği tespit edilen kişilere cezai işlem yaptırdı.
Kontrol noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerinden denetimlere ilişkin bilgi alan Aksoy, "evde kal" çağrılarına uyulmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:44 Kaynak: AA
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