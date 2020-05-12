Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'dan Engelliler Haftası için mesaj - Son Dakika

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Engelliler Haftası için bir mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda, "Kutlamakta olduğumuz hafta, engellilerin toplumla bütünleşmesi ve günlük yaşamda gerekli olan iletişim ve bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılması sürecinde, içinde bulundukları sorunların anlaşılması, ortaya konulması ve çözümlenebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Engellilik sadece kişinin kendisi için değil, başta ailesi ve bireyleri olmak üzere tüm toplumun imtihanıdır. Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir. İnsan haysiyetine yaraşır ve toplumla kaynaşan hayat tarzı engellilerin en tabii hakkıdır. Sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bu konuda; eğitimden sağlığa, kültürden sosyal psikolojiye kadar birçok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan engellilerimizin, içinde yaşadıkları toplumdan ayrılmadan bir bütün olarak yaşamalarını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Onların sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden biridir. Engelli vatandaşlarımızın, karşılaştıkları tüm zorluklarda, kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar, hayırseverler ve birey olarak, onlara varlıklarını hissettirmek, göstereceğimiz ilgi, duyarlılık ve destekle gerçekleştirileceğimiz çalışmalar engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Bu yönde atılacak her adım, engelli hayat standartlarının yükseltilmesinin bir basamağını oluşturacaktır. Engelli vatandaşlarımızın sorunları hakkında halkımızın bilgilendirilmesine ve toplumumuzdaki bilinçli duyarlılığın ve hassasiyetin daha da artmasına katkı sağlaması umuduyla, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum" sözleri yer aldı. - MUĞLA